Сырский высказался о сдаче территорий Украины

Украине неприемлемо сдавать свою территорию. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Конечно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще означает — сдать нашу землю? Поэтому мы не отдаем нашу территорию», — заявил он.

По его словам, справедливый мир для Украины означает «мир без предварительных условий», а также отсутствие отказа от территорий и прекращение огня вдоль текущей линии фронта.

Ранее Александр Сырский отказался признавать потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, ВСУ якобы все еще удерживают позиции и в Мирнограде.