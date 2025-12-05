Политолог Владимир Скачко рассказал о том, кто может подписать капитуляцию Украины. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Скачко, подобный документ мог бы подписать только легитимно избранный спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В любом другом случае, как заявил политолог, документ можно будет оспорить.

«С точки зрения международного законодательства должен стоять человек, который избран, прошел процедуру, предусмотренную украинскими законами при формировании властей. Кратчайший путь на Украине — это отстранить Зеленского и передать власть легитимно избранному спикеру Верховной рады, речь идет о Руслане Стефанчуке. Если он откажется, переизбрать его, избрать нового, который будет полностью легитимным и по конституции имеющим право подписывать документы такого уровня», — заявил Скачко.

Впрочем, Скачко признал, что подписать договор может кто угодно, но по украинским законам это может сделать только Стефанчук.