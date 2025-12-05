Политолог назвал человека, который может подписать капитуляцию Украины
Политолог Владимир Скачко рассказал о том, кто может подписать капитуляцию Украины. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
По словам Скачко, подобный документ мог бы подписать только легитимно избранный спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В любом другом случае, как заявил политолог, документ можно будет оспорить.
«С точки зрения международного законодательства должен стоять человек, который избран, прошел процедуру, предусмотренную украинскими законами при формировании властей. Кратчайший путь на Украине — это отстранить Зеленского и передать власть легитимно избранному спикеру Верховной рады, речь идет о Руслане Стефанчуке. Если он откажется, переизбрать его, избрать нового, который будет полностью легитимным и по конституции имеющим право подписывать документы такого уровня», — заявил Скачко.
Впрочем, Скачко признал, что подписать договор может кто угодно, но по украинским законам это может сделать только Стефанчук.
«По украинским законам только Стефанчук сейчас обладает высшей легитимной властью, потому что он является спикером законно избранного легитимного парламента, полномочия которого законно продлены. Это по закону, а как они поступят, неизвестно. И здесь они могут делать все, что угодно, и Запад может благословить любое их деяние», — добавил он.