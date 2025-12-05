В Раде призвали лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины права вводить санкции.

«Рада должна забрать у президента и СНБО право вводить санкции, потому что это полный бардак… Нужно разработать процедуру снятия санкций. Нужно проверить всех лиц под санкциями. Устроили базар с этими санкциями», — написал парламентарий.

30 ноября Владимир Зеленский заявил о новых антироссийских санкциях. По его словам, страна «синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения» против нефтяных компаний из РФ.

До этого президент Украины ввел санкции против 56 морских судов, большинство из которых числятся как якобы российские. Кроме того, список содержит корабли, которые ходят под флагами Танзании, Камеруна, Панамы и Барбадоса.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.