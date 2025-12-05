Макрон прокомментировал новость про слова Зеленскому о «предательстве» США

Андрей Дуванов

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новость о том, что ранее он заявил Владимиру Зеленскому о возможном «предательстве» со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Макрон запаниковал и отказался от своих слов о США
По словам Макрона, он не говорил Зеленскому таких слов. Он подчеркнул, что для достижения мира на Украине необходима помощь от Белого дома, и сейчас между Европой и США нет недоверия.

«Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. А Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был прочным и крепким», — заявил он.

Макрон также добавил, что решающее значение для помощи Украине имеет именно единство между Европой и США.

«Я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе», — подытожил он.

Ранее Макрон заявил Зеленскому, что его ждет «предательство» со стороны США.