Макрон запаниковал и отказался от своих слов о США

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новость о том, что ранее он заявил Владимиру Зеленскому о возможном «предательстве» со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, он не говорил Зеленскому таких слов. Он подчеркнул, что для достижения мира на Украине необходима помощь от Белого дома, и сейчас между Европой и США нет недоверия.

«Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. А Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был прочным и крепким», — заявил он.

Макрон также добавил, что решающее значение для помощи Украине имеет именно единство между Европой и США.

«Я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе», — подытожил он.

Ранее Макрон заявил Зеленскому, что его ждет «предательство» со стороны США.