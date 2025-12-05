Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил военный переворот в Киеве
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что на Украине может произойти военный переворот при отсутствии договорённостей с Россией.
«Если быстро не достигнуть мира, мы можем стать свидетелями военного переворота», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Ранее Макгрегор заметил, что Украина зря не решила вопрос передачи территорий России.
Газета El País сообщила, что Европа начала признавать, что Киеву придётся пойти на уступки.