Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил военный переворот в Киеве

RT на русском

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что на Украине может произойти военный переворот при отсутствии договорённостей с Россией.

«Если быстро не достигнуть мира, мы можем стать свидетелями военного переворота», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее Макгрегор заметил, что Украина зря не решила вопрос передачи территорий России.

Газета El País сообщила, что Европа начала признавать, что Киеву придётся пойти на уступки.