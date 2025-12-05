Премьер Грузии высмеял аргументы оппозиции о последствиях применения «камита»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал аргументы оппозиции о последствиях якобы применения для разгона демонстраций в 2024 году запрещенного химического вещества «камит», транслируемые телерадиокомпанией Би-би-си.

Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«Скандала не получилось. В итоге оппозиция апеллирует рассказами о том, что попугай в квартире по соседству с проспектом Руставели потерял перья после разгона демонстрантов», — с иронией сказал Кобахидзе.

Следствие выяснит, кто был вовлечен в деятельность против национальных интересов Грузии, подчеркнул он.

1 декабря в Грузии начались следственные мероприятия в связи с материалом о якобы применении против митингующих химоружия.

До этого «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит», которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.