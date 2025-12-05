МИД Индии оценил визит Путина

Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри оценил визит в его страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга по итогам визита Путина Мисри заявил, что эта встреча помогла достичь существенных результатов и углубить доверие к основным национальным интересам России и Индии.

«Я могу сказать, что визит помог достичь некоторых очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между двумя лидерами помогли углубить доверие и взаимное уважение к основным национальным интересам друг друга», — заявил Мисри.

Дипломат также добавил, что главной темой встречи было расширение и укрепление экономического партнерства. По его словам, страны преследуют общую цель — достичь объема двусторонней торговли в 100 миллиардов долларов к 2030 году.

«Индийско-российские отношения также остаются основой для конструктивного взаимодействия во все более сложной геополитической обстановке, и обе наши страны стремятся к этому. Стороны намерены продолжать вносить свой вклад в решение проблем, которые нынешняя ситуация ставит перед обеими странами», — подытожил он.

