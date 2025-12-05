Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо как можно скорее объявить импичмент, чтобы он перестал позорить страну.
Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил в социальной сети Х поведение главы государства.
Ранее телеканал BFMTV опубликовал видео, на котором Макрон неожиданно побежал к толпе студентов Сычуаньского университета в Чэнду, чтобы пообщаться с ними. Как отмечают авторы материала, такое поведение французского лидера очень удивило сотрудников безопасности КНР.