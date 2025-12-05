Стало известно о будущем Ермака, сохранившего должности в структурах власти

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Владимир Зеленский может попытаться вернуть к власти экс-главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишет NEWS.ru.

Политик отметил, что Ермака технически должны были убрать из Совета национальной безопасности и обороны страны после отставки, однако он там остался.

По мнению собеседника издания, это также говорит о том, что из других структур его не вывели.

Политик не исключил, что Ермак может через какое-то время, если Зеленский еще будет при власти, появиться уже в статусе верховного главнокомандующего.

Ермак в настоящее время выжидает, анализируя ситуацию и оставаясь в тени, добавил Олейник.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» предположил, что от Украины после завершения пребывания Владимира Зеленского в должности главы государства не останется ничего.