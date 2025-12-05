Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал Владимира Зеленского «мелким жуликом» и предположил, что ему скоро придется уйти в отставку. Комментарий политика опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Гэллоуэй прокомментировал переговоры по Украине и недавний коррупционный скандал в Киеве. Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

На фоне этого скандала США предложили Украине проект мирного плана. Некоторые эксперты предположили, что Зеленскому, оказавшемуся в сложной ситуации, придется либо принять план, либо уйти в отставку. В то же время европейские лидеры потребовали, чтобы их мнение учитывалось на переговорах по Украине.

«Европейцы скрежетали зубами, рвали на себе одежды и громко причитали из-за того, что их полностью отстранили от переговорного процесса», - заявил Гэллоуэй.

По его словам, европейские политики «проецируют всё на Зеленского», но «почва из-под его ног уже уходит». Гэллоуэй считает, что в этом процессе участвуют американские власти, поддерживающие антикоррупционные органы Украины. Политик добавил, что как минимум 77 депутатов партии Зеленского могут столкнуться с обвинениями.