Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц попытаются в ходе встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером заставить того согласиться на использование замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что вместо поездки в Норвегию он направится в пятницу в Брюссель, где попытается "убедить" бельгийское правительство в надежности своего плана по использованию для помощи украинской стороне замороженных российских активов.

«Он (премьер Бельгии) отказывается от кражи замороженных ЕС российских активов, что является совершенно незаконным и чрезвычайно опасным действием», - поделился своей точкой зрения Филиппо.

По мнению французского политика, сегодня фон дер Ляйен и Мерц будут ужинать с ним, чтобы «приставить ему пистолет к виску» и пытаться вымогать его согласие.

Европейская комиссия (ЕК) пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование суверенных активов Российской Федерации для Украины. Обсуждается сумма от 185 до 210 млрд евро в виде кредита, который бывшая советская республика условно должна будет вернуть после окончания вооруженного противостояния и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в Министерстве иностранных дел России уже говорили о том, что идеи Европейского союза о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину золотовалютных резервов Российской Федерации приблизительно на 300 млрд евро. Из них более 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в том числе 180 млрд на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Европейская комиссия (ЕК) сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел украинской стороне 18,1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.