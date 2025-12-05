Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Макрон обвинил Россию в желании забрать всё

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не заинтересована в мире, поэтому нужно продолжать поддерживать военные усилия Украины. Его слова приводит BFMTV.

«Единственный, кто не хочет мира — это Россия. Потому что она хочет «все». Если смотреть реалистично - сейчас мы не в ситуации, которая способствует тому, чтобы Россия села за стол [переговоров]», — сказал Макрон.

Песков назвал условие продолжения СВО

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, если Киев откажется от урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на английском языке с RT.

«Специальная военная операция продолжится», — заявил он.

В Китае назвали дату отставки Зеленского

Владимир Зеленский может подать в отставку в канун Китайского Нового года, который в 2026 году отмечается 17 февраля. Как сообщает aif.ru, об этом заявило китайское издание Sohu.

Автор публикации заявляет, что роль Зеленского в украинском конфликте все больше похожа на пешку, которую контролируют другие силы.

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по Грозному

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом по Грозном в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Россия не оставит эту атаку без мощного ответа. Об этом в пятницу, 5 декабря, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, Киев предпринимает все новые и новые попытки спровоцировать Москву на удары по гражданским объектам. Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы России никогда не пойдут на это.

Курс доллара обвалился

В ходе торгов в пятницу, 5 декабря, курс доллара на международном рынке Форекс впервые с 11 мая 2023 года опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме котировки американской валюты упали до отметки примерно в 74,77 рубля. Столь низких значений на торговой площадке не наблюдалось в последние более чем 2,5 года. Ближе к 14:05 по московскому времени курс резервной валюты отыграл большую часть падения и поднялся в район 76,6 рубля. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,78 процента.

Солдаты ВСУ могут принять неожиданное решение

Недовольные нестабильной ситуацией в стране подразделения Вооруженных сил Украины могут перейти на сторону России или сдаться в плен. Такое предположение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Эксперт уверен, что «военный переворот ничего не даст», но некоторые новые части могут выйти из повиновения и перестать подчиняться центральному командованию.

В Госдуме предложили сократить рабочий день

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) вновь выдвинула предложение о переходе на 30-часовую рабочую неделю. Хотя ранее эта инициатива была отклонена, депутаты планируют вносить ее в законодательство через отдельные поправки, заявил в беседе с «Абзацем» представитель КПРФ Юрий Афонин.

По словам собеседника Telegram-канала, научно-технический прогресс и автоматизация достигли такого уровня, что восьмичасовой рабочий день необходимо пересмотреть. Кроме того, работающим людям нужно больше времени для личных отношений и воспитания детей, подчеркнул депутат.

Раскрыто предложение Долиной к Полине Лурье

Певица Лариса Долина предложила поэтапно возвращать деньги за квартиру в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Об этом в пятницу, 5 декабря, рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам юриста, в день, когда Верховный суд РФ истребовал материалы дела о квартире, от представителя Долиной поступило предложение заключить мировое соглашение.

Модель впала в кому прямо на станции метро в Москве

21-летняя модель из Москвы не выжила после того, как внезапно впала в кому. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным агентства, инцидент произошел весной, но известно об этом стало только сейчас. Девушка по имени Алина находилась на станции метро «Пражская», когда внезапно потеряла сознание.

Васильеву жестко ответили на критику России

Зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов ответил на критику России со стороны историка моды и телеведущего Александра Васильева. Как сообщает News.ru, он назвал его слова кощунством.

Иванов отметил, что общественное порицание у россиян вызывает не факт отъезда из страны, а публичное глумление над Россией и теми, кто в трудную минуту продолжает «работать на ее благо».

