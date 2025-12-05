Китайцы едут в Россию за «счастливыми детьми»

Туристы из Китая массово едут в Мурманск ради зачатия под северным сиянием, так как верят, что такие дети будут счастливыми. По данным туроператоров, число бронирований на праздничные даты выросло на 20%, пишет Telegram-канал Shot.

Напомним, что Китай с 15 сентября отменил визы для россиян. Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом, после чего в КНР проанализируют турпоток и примут решение либо о его продлении, либо о возвращении виз. Россия ответила зеркально.

После открытия безвиза Мурманская область стал одним из лидеров зимних туристических направлений у китайских граждан. Они приезжают в регион не только для того, чтобы полюбоваться северным сиянием, снегом, морозами и китами, но и чтобы зачать ребенка, отмечает Telegram-канал.

«Китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь. Считается, что родится обязательно мальчик», - пишет Shot.

По данным аналитиков Российского союза туриндустрии, число бронирований поездок в Мурманск и другие города региона у китайских граждан возросло на 20%. Ожидается, что в следующем году спрос поднимется еще на 40%.

Эксперты прогнозируют, что до конца года число китайских туристов, посетивших Россию, возрастет до 500 тысяч человек, а в перспективе, в следующем году, до двух миллионов.