Зеленский рассказал о ежедневных контактах с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ежедневно контактирует с президентом Финляндии Александром Стуббом, поздравляя его с днем независимости страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Господин Президент, я благодарен за нашу почти ежедневную координацию и дальновидные советы. Украина также благодарна за неизменную поддержку Финляндии», — написал политик.

Зеленский также назвал финнов «сильной нацией».

Ранее бывший глава финской разведки генерал Пекка Товери заявил, что Финляндия не сможет предоставить Киеву никаких гарантий безопасности, потому что не обладает достаточным военным потенциалом для этого. При этом он отметил, что Финляндия активно участвует в деятельности «коалиции желающих» и готова поддержать гарантии безопасности в том виде, который будет определен позднее.

Также Стубб заявлял, что возможное урегулирование конфликта на Украине будет «трудно переварить» Западу, но особенно украинцам.