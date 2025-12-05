Какие переговоры проходят в мире сегодня: Индия, Китай и Бельгия

В Дели прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, а французский лидер Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Китай. Какие еще важные встречи должны состояться сегодня, разбирался «Рамблер».

Переговоры в Индии

В рамках государственного визита в Индию президент России Владимир Путин встретился сегодня с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце, отмечает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи было подписано 29 документов, в том числе программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Также стороны договорились о сотрудничестве в области здравоохранения, образования и науки.

«Сегодня с участием делегации мы глубоко и обстоятельно рассмотрели весь комплекс актуальных вопросов российско-индийского многопланового взаимодействия, обменялись мнениями по насущным глобальным, региональным вопросам», - заявил президент России Владимир Путин.

Визит Макрона в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего трехдневного визита в Китай пытается преодолеть разногласия Парижа и Пекина во взглядах на международную политику и торговлю, пишут «Известия».

Визит стал четвертой поездкой французского лидера в Китай на этом посту. Изначально Париж анонсировал, что одной из тем встречи станут усилия по прекращению украинского конфликта. Отмечалось, что Эммануэль Макрон намерен убедить китайского Си Цзиньпина «воздержаться от предоставления России каких-либо средств для продолжения войны».

При этом в ходе переговоров председатель КНР призвал президента Франции «проявить ответственность и решимость и высоко поднять знамя многополярности», пишет газета.

Второй темой переговоров стала экономика. Эммануэль Макрон вел переговоры не только от лица Франции, но и от лица Евросоюза. Лидеры обсудили намерения Брюсселя ужесточить правила торговли. И Пекин выступил за ослабление торговых трений с ЕС из-за пошлин на китайские электромобили.

Мерц отложил визит в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц принял решение посетить с визитом Бельгию вместо Норвегии, чтобы провести встречу с премьер-министром Бартом де Вевером по вопросу предоставления кредита Украине под замороженные российские активы. Об этом политик сообщил на пресс-конференции в Берлине, пишет РБК.

«Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», - пояснил Мерц.

Де Вевер, в свою очередь, сообщил, что надеется провести «плодотворную дискуссию» с Мерцем 5 декабря, в ходе которой будет найдено решение этого вопроса. При этом бельгийский политик предупредил, что будет защищать «интересы бельгийских налогоплательщиков».

Ранее Еврокомиссия выступила с предложением финансировать 140-миллиардный кредит Украине, используя замороженные активы России. Бельгийские власти, которые являются держателем международного депозитария Euroclear, где хранятся российские деньги, опасаются, что такой шаг приведет к оттоку из финансовых структур ЕС других крупных клиентов. Власти Бельгии заявили, что разрешат снять деньги только в том случае, если все государства ЕС возьмут на себя риски этого шага.