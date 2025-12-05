Самолет Зеленского преследовали военные дроны. Кто и зачем их запустил — неизвестно

Четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны, теперь инцидент расследуют. Кто и зачем преследовал самолет президента Украины — остается неясным.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Дублин его борт в небе преследовали неизвестные беспилотники самолетного типа, предположительно, военные. Об этом сообщает ирландский портал The Journal.

«Самолет приземлился с небольшим опережением графика <…>. Дроны прибыли в место, где ожидался пролет рейса Зеленского, точно в назначенное время», – пишет издание.

По данным собеседников портала, БПЛА вылетели с неустановленного места северо-восточнее Дублина, после чего находились в воздухе около двух часов. Сейчас специалисты выясняют, запустили ли их с земли или с борта замаскированного судна. При этом устройства охарактеризовали как «крупные, очень дорогие, военного класса». Они передвигались независимо друг от друга, из чего следует, что ими управляли четыре оператора.

У властей нет версий о том, кому дроны принадлежат и куда они исчезли после инцидента. После того как беспилотники пересекли траекторию полета самолета Зеленского, они какое-то время покружили над кораблем Военно-морской службы Ирландии LE William Butler Yeats, который был секретно отправлен в Ирландское море на время визита украинского президента. Затем они улетели в неизвестном направлении.

Примечательно, что судно не было оборудовано системами противодействия беспилотникам и воздушными радарами. Дроны над бортом заметили моряки, вышедшие на палубу. А наземные и воздушные силы ПВО Ирландии решили не сбивать устройства.

Хотя цели операторов дронов неизвестны, ирландские правоохранители предполагают, что они пытались сорвать посадку борта Зеленского в Дублине. На эту мысль их навел тот факт, что беспилотники летели со включенными габаритными огнями.

После инцидента представители Вооруженных сил Ирландии и различных гражданских служб собрались на срочное совещание. Начато расследование.

Произошедшее подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите», — сказал чиновник в разговоре с агентством «РБК-Украина».

Преследование самолета Зеленского военными беспилотниками произошло на фоне растущего числа инцидентов с дронами в воздушном пространстве Европы. Они начали происходить в сентябре 2025 года. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала их «гибридной войной» и обвинила в причастности Россию. В Москве обвинения неоднократно отвергали.

Что Зеленский делал в Ирландии

В Дублине Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, президентом страны Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел республики Хелен Макинти. Итогом визита стало подписание документа о пятилетнем сотрудничестве между двумя государствами. Ирландия выделила Киеву €125 млн, из них €100 млн пойдут на нелетальную военную помощь, а оставшиеся деньги — на восстановление энергетической инфраструктуры.

Также Зеленский выступил в ирландском парламенте. В своей речи он вновь допустил, что достижение соглашения об окончании военных действий стало ближе благодаря плану президента США Дональда Трампа.

«Наша делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы», — сказал президент Украины.

После визита в Дублин Зеленский прилетел в Польшу и готовился к переговорам со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Брюсселе, однако визит отменили по инициативе американской стороны.