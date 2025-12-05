США могут вступиться за активы России в ЕС

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Мизин считает, что США могут защитить замороженные российские активы в ЕС ради мирного плана. Об этом эксперт рассказал порталу News.ru.

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован российскими активами. Бельгия, на территории которой находится основная часть активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.

Лидеры ЕС отложили решение. Позже бельгийский премьер Барт де Вевер направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с возражениями против плана. Он предупредил, что эта схема может заблокировать мирное соглашение по Украине.

Экономист объяснил, почему ЕС стоит вернуть России замороженные активы

Мизин отметил, что президент США Дональд Трамп в первую очередь стремится добиться успеха для своего мирного плана. Эксперт подчеркнул, что любые попытки ЕС использовать замороженные российские активы осложнили бы договоренности с Москвой.

«Трамп будет оказывать давление на партнеров, чтобы блокировать идею снятия неприкосновенности с активов России», - заявил Мизин.

По его словам, практика показывает, что страны ЕС не в силах игнорировать США. Мизин выразил уверенность, что в Евросоюзе будут прислушиваться к Трампу.