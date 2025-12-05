Что происходит в мире сегодня: планы по безвизу с Индией и «корона» Зеленского

В пятницу, 5 декабря, стало известно о планах России и Индии ввести 30-дневный безвизовый режим. В то же время в Литве обсуждают введение режима ЧС из-за воздушной контрабанды, а глава МИД Польши высказывается о «короне» Владимира Зеленского.

Безвиз между Россией и Индией

По итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным премьер Индии Нарендра Моди объявил, что Москва и Нью-Дели планируют ввести 30-дневный безвизовый режим. Об этом сообщает «Интерфакс».

Моди отметил, что безвиз распространится на туристические группы. Премьер напомнил, что Индия открыла два консульства в России. По его мнению, это «сблизит страны еще сильнее».

ЧС в Литве из-за воздушной контрабанды

Литва рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за метеорологических зондов и «контрабандных воздушных шаров», которые «представляют угрозу гражданской безопасности». Об этом сообщает Technologijos со ссылкой на Игнаса Добровольскаса, советника премьер-министра страны.

Литва обвиняет в «воздушной контрабанде» Белоруссию. Добровольскас заявил, что зонды и воздушные шары нарушают работу вильнюсского аэропорта. В последние месяцы работу аэропорта неоднократно приостанавливали. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что сами литовцы контрабандой переправляют сигареты в Литву, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи.

США пересмотрят присутствие в Западном полушарии

Пятого декабря Белый дом опубликовал документ под названием «Стратегия национальной безопасности». В документе подчеркивается, что США планируют пересмотреть свое военное присутствие в Западном полушарии. Речь, в частности, идет об укреплении контроля над морскими маршрутами.

Стратегия США в этом направлении будет основываться на принципе «вербуй и расширяй» (enlist and expand). Принцип подразумевает привлечение на свою сторону региональных лидеров» которые помогут «установить стабильность». Это касается вопросов борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком.

Глава МИД Польши о «короне» Зеленского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Как сообщает RMF24, Сикорский сказал, что у Зеленского «не упала бы корона с головы», если бы он запросил визит в президентский дворец.

Сикорский прокомментировал недавнее решение Навроцкого не посещать Украину. По словам главы МИД, настойчивые требования извинений от Киева со стороны Навроцкого вызывают у него «отвращение», но Зеленский мог бы сам попросить о встрече, проезжая через Польшу.

Индонезия «в центре катастрофы»

В пяти странах Юго-Восточной Азии уже более 1600 человек погибли из-за наводнений и оползней, а на горизонте появились предупреждения о еще более разрушительных дождях, сообщает Daily Sabah. Индонезия остается в центре катастрофы.

По данным властей страны, в Индонезии погибли как минимум 846 человек, еще 547 человек числятся пропавшими без вести. Большинство из них - жители горных районов, где внезапные наводнения обрушились на долины, а оползни погребли под собой дома. Более 800 тысяч индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома.