США планируют делегировать большую часть оборонных расходов Североатлантического альянса странам ЕС, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации американского лидера Дональда Трампа и Пентагоне.

Соединенные Штаты планируют к 2027 году перекинуть на европейцев большинство трат западного военно-политического блока «от разведки и до ракет», поделились подробностями собеседники агентства.

По информации источников в руководстве США, если Европа не уложится в установленный срок — 2027 год, Вашингтон может прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны Североатлантического альянса.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле не раз говорили о том, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов. Тем не менее российская сторона остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от тренда на милитаризацию Европы.