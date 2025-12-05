Моди назвал доверие самой большой силой во взаимоотношениях России и Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях между Москвой и Нью-Дели.

"Основа для любого партнерства - это взаимное доверие. Самая большая сила в отношениях между Россией и Индией - это как раз наше взаимное доверие. Оно взаимно, и это дает импульс нашим усилиям. Оно вдохновляет нас, дает нам крылья для того, чтобы мы могли реализовывать наши чаяния", - сказал он, выступая на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.