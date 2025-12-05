Армянская церковь осудила арест архиепископа Хачатряна
Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила арест главы канцелярии церкви архиепископа Аршака Хачатряна, назвав это очередным проявлением антицерковной политики действующих властей Армении.
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (резиденция Католикоса всех армян - прим. ТАСС) решительно осуждает задержание 4 декабря главы канцелярии ААЦ архиепископа Аршака Хачатряна по сфабрикованным и безосновательным обвинениям и заключение его под стражу по решению суда. Данное действие является проявлением репрессий, развязанных против церкви с недавних пор, и продолжением процесса политического преследования духовенства", - говорится в заявлении пресс-канцелярии Армянской церкви.
При этом в ААЦ считают, что арест высокопоставленных священнослужителей по сфабрикованным обвинениям является "очередным проявлением антицерковной политики властей" и "языка вражды в отношении духовенства".
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин требует немедленного прекращения незаконного преследования архиепископа Аршака Хачатряна и остальных заключенных священнослужителей и восстановления их нарушенных прав", - заявили в ААЦ.
Армянский суд 5 декабря принял решение арестовать на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна, которому следствие инкриминирует "сбыт наркотических веществ". Речь, согласно защите архиепископа, идет о событии семилетней давности. Адвокат Арсен Бабаян назвал абсурдным обвинение, выразив убеждение, что арест его подзащитного - это очередной шаг в рамках антицерковной кампании, запущенной действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.