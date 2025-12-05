В Британии рассказали  о «разрушительной» ситуации на Украине

Украина находится на грани краха, так как Владимир Зеленский «потерял одного из своих главных контролеров». Такое мнение высказал британский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

«Я бы сказал, что ситуация, которая, как мне кажется, сложилась на Украине в настоящее время в политическом и, по большей степени, в военном плане…Я бы охарактеризовал ее как разрушительную», - пояснил эксперт.

По его словам, на «грань краха» страну поставило то, что Владимир Зеленский «потерял одного из своих главных контролеров в лице главы администрации», и пока неясно, кто займет этот пост.

Зеленского поставили перед судьбоносным выбором

Напомним, что ранее Владимир Зеленский отправил в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он объяснил это тем, что стране требуется сосредоточиться на решении внешних проблем, внутренние факторы не должны отвлекать правительство от текущей международной повестки. Эксперты отмечали, что Ермак был «серым кардиналом» и вторым по влиянию политиком на Украине после президента.

Его отставке предшествовал разразившийся на Украине коррупционный скандал из-за хищений в сфере энергетике, в которых оказались замешаны министры и люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски и в квартире Ермака.