Вызов для Запада и сигнал России: зарубежные СМИ о визите Путина в Индию

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди 5 декабря начали саммит в Нью-Дели. Зарубежные СМИ считают, что визит российского лидера в Индию представляет собой вызов Западу и лично президенту США Дональду Трампу.

Самолет Путина приземлился в Индии в четверг и Моди тепло встретил президента России, обняв его на взлетно-посадочной полосе, отмечает Reuters. Затем они вместе отправились в одном автомобиле на частный ужин, устроенный Моди.

Путин посетил Индию впервые за четыре года, стремясь активизировать торговлю с одним из крупнейших покупателей российского оружия и нефти, пока Запад пытается ограничить многолетние связи двух стран санкциями, подчеркивает Reuters. Визит состоялся в то время, когда Нью-Дели ведет с США переговоры о торговом соглашении, пытаясь снизить американские карательные пошлины. Трамп ввел их в связи с закупками Индией российской нефти.

По версии Reuters, своим визитом Путин «бросает вызов Вашингтону». Ожидается, что Путин и Моди объявят о серии сделок и обсудят такие темы, как трудовые отношения и гражданская ядерная энергетика.

Высокопоставленный представитель МИД Индии заявил France 24, что сторонам необходимо решить проблему торгового дисбаланса «тем или иным способом». Объем двусторонней торговли России и Индии в 2024-2025 годах достиг 68,7 миллиарда долларов - почти в шесть раз больше, чем до пандемии - однако на индийский экспорт пришлось всего 4,88 миллиарда.

Россия и Индия предложили радикальную реформу ООН

France 24 отмечает, что Нью-Дели стремится расширить доступ на российский рынок для своих ключевых отраслей промышленности, включая фармацевтику, автомобилестроение и сферу услуг. Эксперт по международным отношениям Харш Пант заявил, что саммит стал «попыткой двух сторон перезагрузить отношения в критический геополитический момент». Пант отметил, что редкий визит Путина посылает сигнал о важности отношений России с Индией.

Аналитик по Индии Правин Донти заявил телеканалу Al Jazeera, что саммит Путина и Моди предоставляет обеим сторонам возможность «подтвердить свои особые отношения» на фоне интенсивного давления на Индию со стороны Трампа.