Сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона. Об этом говорится в Стратегии нацбезопасности США.

«Если текущая тенденция сохранится, через 20 лет или меньше континент будет не узнать. В таком случае не вполне очевидно, будут ли конкретные европейские государства обладать армией и экономикой», — говорится в документе.

Отмечается, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы страны Европы «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Кроме того, в соответствии с документом, Вашингтон считает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Москвой одним из внешнеполитических приоритетов на европейском континенте.

4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Москва стремится к достижению мирного соглашения и выражает интерес к нормализации экономических отношений с Вашингтоном.

Ранее посол заявил, что РФ и США должны взаимодействовать в интересах человечества.