Европейские лидеры пожаловались на Трампа

Главы стран Евросоюза (ЕС) жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщает американская газета The Washington Post (WP).

«Из-за подхода Трампа европейские лидеры постоянно оставались в неведении, полагаясь на утечки и новостные сводки о последних событиях», — пишет издание.

Как заявил WP аналитик Института исследований в области безопасности ЕС и бывший советник по вопросам политики НАТО Джузеппе Спатафора, «это мнение становится всё более популярным среди европейских лидеров».

По словам эксперта, европейцы должны «приспособиться к новой реальности».

Ранее газета Der Spiegel раскрыла, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко не доверяют» Трампу. Согласно имеющимся в распоряжении редакции расшифровкам их беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, Мерц и Макрон поделились с коллегой, что «существует вероятность предательства Украины».