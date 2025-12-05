Украинским СМИ запретили писать о том, что ВСУ потеряли контроль над Волчанском. То же самое касается Покровска, пишет «Резидент».

Канал отмечает, что командование армии Украины «бросило» много резервов на этих направлениях. Аналитик напомнили, что потерю Бахмута вообще решили не озвучивать.

«… а зачем украинцев расстраивать? Пропаганда формирует контур восприятия необходимый офису президента, вот почему затяжной конфликт продолжается и только обстрелы критической инфраструктуры/мобилизация напоминают о нем», — добавил автор.

Ранее сообщалось, что армия России в период с 29 ноября по 5 декабря нанесла массированный и четыре групповых удара по объектам на территории Украины.