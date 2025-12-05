Обзор иноСМИ: «Горькая пилюля для НАТО» и призыв ЕС к Зеленскому

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС призвал Зеленского не идти на уступки без гарантий от США

В последние дни европейские лидеры передали Владимиру Зеленскому «суровое предупреждение»: не стоит идти на уступки России без твердых обязательств по безопасности со стороны США. Как пишет The Wall Street Journal, это сообщение отражает растущую настороженность европейских лидеров в отношении быстрых попыток Вашингтона достичь мирного соглашения, оставив европейцев в стороне. Территориальный вопрос остается главным камнем преткновения в мирном плане.

Первоначальное предложение, выдвинутое США, предусматривает отказ Киева от донецких «городов-крепостей», отмечает WSJ. Однако руководство Украины на это не соглашается. По данным WSJ, в телефонном разговоре с Зеленским 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали Киев не соглашаться на требования без гарантий. Макрон подчеркнул, что власти США должны четко объяснить, как они планируют защищать Украину. Заявления французского президента обнажили сохраняющиеся разногласия между Европой и США по вопросу о том, как положить конец конфликту.

Британия попытается передать Украине миллиарды из российских активов

Британское правительство готово передать Украине восемь миллиардов фунтов стерлингов замороженных активов России, пишет The Times. Как отмечает газета, Британия вместе с ЕС, Канадой и другими странами рассчитывает собрать до ста миллиардов фунтов стерлингов на военные нужды Украины. Эти деньги должны покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева на ближайшие два года - либо для продолжения боевых действий, либо для восстановления, если мирное соглашение будет достигнуто.

Источник в британском правительстве сообщил The Times, что точный механизм использования российских активов, хранящихся в Британии, пока не разработан. ЕС рассчитывает на российские активы на сумму 90 миллиардов евро, находящиеся в его распоряжении, в основном в Бельгии. Однако бельгийское правительство выступает против этого плана из опасений, что Брюссель будет нести юридическую ответственность за сумму, эквивалентную трети годового ВВП страны.

«Италия хочет навести мосты с Россией»

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини вновь направил президенту РФ Владимиру Путину дружественные сигналы, пишет IL Fatto Quotidiano. Сальвини выразил надежду, что «не через годы, а через месяцы» он снова сможет летать в Киев и Москву напрямую из Рима и Милана. По словам политика, когда он читает газеты, у него создается впечатление, что кто-то «жаждет развязать новые войны».

Сальвини подчеркнул, что сам он не хочет войн и Италия не заинтересована в том, чтобы объявлять кому-либо войну. Вице-премьер заявил, что Рим заинтересован в «наведении мостов» с Россией - возможно, даже быстрее, чем другие страны, у которых есть свои мотивы. Как отмечает IL Fatto Quotidiano, заявления Сальвини подтверждают, что его партия «Лига севера» наиболее враждебно настроена к военной поддержке Киева и перевооружению Европы среди всех сил итальянского парламента. «Лига севера» так и не расторгла соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2017 году с «Единой Россией», отмечается в статье.

«Горькая пилюля для НАТО»

В администрации президента США Дональда Трампа, проводящей политику «Америка прежде всего», госсекретарь Марко Рубио стал лучшим другом европейцев, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Скорее всего, именно Рубио осознает преимущества тесного союза с Европой. Поэтому его отсутствие на министерской встрече НАТО 3 декабря стало «горькой пилюлей» для партнеров по альянсу. Ведомство Рубио даже не попыталось оправдаться или симулировать конфликт в расписании. Вместо этого присутствие Рубио было названо ненужным. «Профессиональные умиротворители» вроде генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Германии Йоханна Вадефуля преуменьшили значение инцидента. Однако они оказывают обществу медвежью услугу, подчеркивается в статье. Нет смысла замалчивать основную проблему: интерес Америки к прочному трансатлантическому альянсу стремительно падает. С точки зрения безопасности Европы это вызывает тревогу.

Отсутствие госсекретаря США на очередной встрече НАТО без уважительной причины – «беспрецедентный случай на памяти ныне живущих». Редкие случаи отсутствия - в 2003 и 1999 годах - легко можно было объяснить кризисами в других местах. Конечно, благополучие западного мира не зависит от одной встречи. Этот эпизод можно было бы считать незначительным, если бы он не отражал общую напряженность в отношениях между Америкой и Европой. В течение нескольких месяцев администрация Трампа говорила о НАТО так, словно это всего лишь третья сторона, а США - не ведущая сила этого альянса. Трамп любит повторять, что США «продают НАТО оружие для Украины». НАТО также упоминается в американском мирном плане из 28 пунктов; США рассматривают себя в качестве будущего «посредника» между альянсом и Россией. Трамп при каждой возможности дает понять, что европейцы должны сами нести ответственность за свою безопасность. Автор статьи задается вопросом, «существует ли НАТО вообще».

«Разрушительные последствия: Европа без российского газа»

Сокращение поставок российского газа в Европу меняет европейскую экономику, пишет хорватское издание Advance. Европа вступает в самую глубокую энергетическую трансформацию в своей современной истории. Решение о полном прекращении импорта российского газа к 2027 году представляет собой поворотный момент, выходящий за рамки классической энергетической политики. Это стратегическое сокращение нарушает один из самых стабильных каналов поставок на континенте. Этот канал поддерживался десятилетиями, несмотря на политическую напряженность, даже в период тотального идеологического противостояния между коммунистическим СССР и капиталистическим Западом.

Последствия будут значительными, но не равномерными. Уже сейчас наблюдается неравномерное распределение нагрузки между государствами-членами ЕС, растущее давление на промышленные секторы и смещение геополитического баланса в пользу других игроков. Энергетическая модель, которая обеспечивала конкурентоспособность Европы в период экономического бума, сейчас претерпевает радикальные изменения. Сложившаяся ситуация поднимает серьезный вопрос о долгосрочной устойчивости самой европейской модели и ее способности оставаться конкурентоспособной в быстро меняющемся мире.