Владимир Зеленский может подать в отставку в канун Китайского Нового года, который в 2026 году отмечается 17 февраля. Как сообщает aif.ru, об этом заявило китайское издание Sohu.

Автор публикации заявляет, что роль Зеленского в украинском конфликте все больше похожа на пешку, которую контролируют другие силы.

«Изначально он был авангардом в стремлении Украины к вступлению в НАТО <…>, но теперь перед ним неизбежный реальный кризис — если он уйдет в отставку, его политическая жизнь закончится», — отмечается в материале.

Также смещению украинского политика способствует масштабный коррупционный скандал, который привел к отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, глава киевского режима исключен из мирных переговоров — в такой ситуации он кажется совсем беспомощным.

Автор при этом уверен, что отставка для Зеленского станет хорошей новостью, поскольку его легитимность давно находится под вопросом.