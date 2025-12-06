Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и геополитический аналитик Скотт Риттер в интервью изданию Sputnik, на которое ссылается L'AntiDiplomatico, объяснил, что означает новая стратегия нацбезопасности США, в которой не Россия, а европейские ястребы указаны, как угроза.

По словам эксперта, этот документ показывает, что США не встанут на защиту Европы, если та спровоцирует войну с Россией.

«Глубинный смысл документа заключается в том, чтобы четко дать понять, что США не будут спасать Европу, если она, следуя линии противостояния с Москвой, в конечном итоге спровоцирует войну с Россией», — заявил Риттер, назвав это беспрецедентным изменением границ обязательств по безопасности со времен Второй мировой войны.

Эксперт выразил уверенность, что эта доктрина разбивает надежды Киева и Брюсселя на расширение НАТО а также посылает европейским союзникам жесткий сигнал: ваш нынешний курс на конфронтацию несовместим с национальными интересами Америки.