Венгерский аналитик Золтан Кошкович удивился в социальной сети X (бывшая Twitter) заявлению президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским о предательстве Соединенных Штатов.

Как США могли "предать" страну, перед которой у них нет абсолютно никаких договорных обязательств по защите, задался вопросом автор публикации.

Кошкович добавил, что американский лидер Дональд Трамп мог бы просто бросить Украину и выйти из конфликта, и это не вызвало бы абсолютно никаких моральных или юридических вопросов.

Накануне немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора лидеров Европейского союза с главой киевского режима Владимиром Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Отмечалось, что во время беседы президент Франции Эммануэль Макрон среди прочего заявил, что Соединенные Штаты могут предать бывшую советскую республику.