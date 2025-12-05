Громкий скандал в Европе: как ЕС поплатился за агрессию в адрес России

Коррупционный скандал с участием экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини может завершиться роспуском Еврокомиссии. Как сообщает РИА Новости, эксперты отмечают, что ее задержание произошло на фоне попыток ЕК заставить Бельгию отдать замороженные российские активы.

Дипломатическая мафия

Главу Колледжа Европы Федерику Могерини задержали в Бельгии по обвинению в мошенничестве, коррупции, нецелевом использовании средств ЕС и конфликте интересов. Перед этим силовики обыскали офис Европейской внешнеполитической службы и другие учреждения, которые, как утверждается, связаны с возможными махинациями в тендерах на обучение дипломатов.

По версии правоохранителей, соучастниками Могерини был глава гендиректората ЕК по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Стефано Саннино, а также замдиректора Колледжа Европы Чезаре Зегретти. Речь идет о событиях 2021 и 2022 годов, когда Европейская внешнеполитическая служба проводила тендер на финансирование Дипломатической академии ЕС для дипломатов в Брюгге. Европейская прокуратура считает, что Могерини сразу знала, что победит в конкурсе.

По информации СМИ, проверку устроили после того, как Колледж Европы купил в Брюгге общежитие для студентов за 3,2 млн евро, хотя имел финансовые трудности. Без него выиграть тендер было бы невозможно. Расследование началось еще до того, как евродипломатию возглавила Кая Каллас — есть ли претензии к ее предшественнику, Жозепу Боррелю, неизвестно.

Всего спустя несколько часов после задержания бывшая глава европейской дипломатии выразила готовность сотрудничать со следователями, а Саннино подала в отставку.

Проколы Еврокомиссии

Высшее руководство ЕС постоянно сопровождают скандалы. Например, в 2021 году The New York Times обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в неправомерной закупке у Pfizer чрезмерно большой партии вакцины от коронавируса. В результате часть медикаментов, на которые потратили 4 млрд евро, попросту утилизировали.

Для фон дер Ляйен это обернулось двумя исками, а также признанием виновной в сокрытии информации о вакцинации. Какого-либо наказания за это не последовало. Евродепутаты попытались организовать отставку, однако им не хватило голосов.

Глава евродипломатии Кая Каллас еще на посту премьер-министра Эстонии часто выдавала настолько антироссийские заявления, что заслужила в западных СМИ репутацию «людоеда». При этом три года ее правления обернулись для прибалтийской республики небывалыми кризисом.

«За всю историю мы никогда не были на последнем месте по экономическим показателям в Европе, тем более несколько лет подряд», — отмечал в 2024-м местный депутат Андрей Коробейник.

Однако личное благосостояние Каллас за это время только улучшилось. Оказалось, что семья премьера продолжала зарабатывать в России. После этого премьеру посоветовали уйти в отставку, но Каллас не прислушалась к предложению президента и лишь извинилась перед эстонцами. Попытки оппозиции распустить ее правительство политик клеймила «охотой на ведьм».

Борьба внутри ЕС

По мнению доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, уголовное дело против Могерини — серьезный удар по репутации Еврокомиссии. С одной стороны, ничего удивительного в желании колледжа получить грант ЕС нет, но образовательные учреждения — «это не нефтяные компании».

«Конечно, у Могерини были связи в Еврокомиссии, она могла ими воспользоваться, чтобы выиграть тендер. Причем не за спасибо, а за откат. Соответственно, следователям предстоит установить и взяточников. Одним из них может оказаться Боррель», — отмечает эксперт.

Могерини и Боррель уже не работают в Еврокомиссии, из-за чего до увольнения всего руководства ЕС вряд ли дойдет, уверен Топорнин. Однако прецеденты были: например, в 1999 году глава ЕК Жак Сантер был вынужден покинуть пост вместе с командой из-за обвинений в махинациях.

Раскрыто, почему ЕС не сможет изъять российские активы

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что экс-главу евродипломатии не просто так задержали во время споров о судьбе замороженных российских активов. Он напомнил, что Бельгия продолжает сопротивляться конфискации, но Еврокомиссия снова и снова ищет способы кражи.

«Возможно, бельгийские власти устали от этого противостояния и решили выложить козырь, чтобы евробюрократы отвлеклись на решение собственных проблем», — заявил он.

Оленченко не исключает, что если ЕК будет и дальше упорствовать, то общественность может узнать и о других проявлениях коррупции в высших эшелонах европейской власти. Не исключено, что и сама фон дер Ляйен знала о махинациях Могерини, но закрывала глаза. Тогда и этому руководству Еврокомиссии придется подать в отставку.