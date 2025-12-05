Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО.

Финляндия не будет давать Украине каких-либо гарантий безопасности, потому что это дело больших стран. И ни при каких обстоятельствах не станет отправлять на Украину военных, поскольку не хочет рисковать столкновением с Россией. Говоря все это, глава финского правительства Петтери Орпо даже выразил недоумение, каким это образом его страна оказалась в числе потенциальных гарантов безопасности Украины, перечисленных в первоначальной редакции так называемой мирной концепции Дональда Трампа.

То, чем занимается Орпо, по-фински будет sellaiseksi narriksi. А по-русски – валять дурака. Вполне понятно, как именно Финляндия оказалась в американском списке.

На протяжении нескольких месяцев финский президент Александр Стубб был наушником при президенте США – стоял у того над душой, льстил, втирался в доверие. Он регулярно летал в Америку для того, чтобы сыграть с Трампом в гольф, а параллельно настраивать его против России и в пользу Украины. Оказался не только деятельным агентом влияния европейских «ястребов» и кружка поддержки Зеленского, но и очень полезным – из-за харизмы, превосходного английского и спортивного разряда по любимой игре нынешнего хозяина Белого дома.

Должно быть, за часы махания клюшкой Стубб дал Трампу повод подумать, что Финляндия – серьезная страна, которая готова что-то делать для завершения военного конфликта на Украине.

А она не готова. И никогда не была по-настоящему готова, искренне поверив в то, что армию России можно победить руками украинцев, а российскую экономику раздавить под прессом санкций. Вопрос «а что, если нет» финны себе почему-то не задавали, иначе не вели бы себя, как прибалты – сиречь, наиболее ожесточенным в отношении Москвы образом.

«Мирная концепция Трампа», должно быть, стала для Стубба шоком, потому что из нее следовало, что финской русофобии президент США не внял, а их «особые отношения» ни к чему полезному для «ястребов» не привели. А теперь, после спича Орпо, больше нет никаких «особых отношений», ведь Трамп обидчив, и отказ финнов от проекта по гарантиям непременно запомнит.

Между первыми лицами финнов – президентом и премьером – нет несогласованности. Они принадлежат к одной партии – «Национальная коалиция». Именно эта партия пыталась бежать впереди общеевропейского паровоза в попытках как-то уязвить и ослабить Россию. При Орпо как премьере финны вступили в НАТО, а Стубб был чуть ли не главным лоббистом Североатлантического альянса в Хельсинки.

Теперь оба изображают финнов из анекдотов, до которых все доходит тяжело и медленно, включая жизненно важные для Финляндии вещи.

Во-первых, членство НАТО автоматически подразумевает то, что страна дает гарантии безопасности всем остальным членам альянса.

Во-вторых, Украину пытались сделать частью НАТО хоть тушкой, хоть чучелом.

В том числе для того, чтобы этого никогда не случилось, России пришлось начать СВО.

В-третьих, НАТО было создано и существует до сих пор для противостояния России. Больше в нашем регионе Североатлантическому альянсу и противостоять-то некому.

А теперь финны sellaiseksi narriksi: не хотим, мол, давать гарантии безопасности Украине, поскольку не хотим столкнуться с Россией. Будто прежде не понимали, что творили.

Все они понимали. Стубба с его природным обаянием и блестящим образованием вообще можно считать одним из самых умных врагов России в ЕС (из тех, кто на поверхности). Его проблема в том, что он при всем при этом русофоб, а русофобия – это шоры и ловушка предвзятости, в которую и угодили финны.

В Хельсинки считали, что по итогам прокси-войны с НАТО на Украине Россия приползет к ЕС ослабленной и униженной настолько, что ей можно будет диктовать условия. Этим мороком и жили почти четыре года. Когда же морок развеялся, выяснилось, что Россия не только стала сильнее, но весьма обижена на финнов. И за дело.

Пережив шок от осознания этого, а также от того, что в ЕС теперь называют «предательством Трампа», Стубб бросился строчить статьи о том, что современный мир, оказывается, многополярный, и что либеральный миропорядок мертв. А в одном из интервью (которые он, как говорящая голова европейских «ястребов», дает часто) призвал финнов готовиться к тому, что конфликт на Украине завершится не так, как им бы того хотелось.

То есть без поражения и распада России. Но этого Стубб сказать не решился. Он с недавних пор растерял значительную часть своей антироссийской агрессивности. А реплики о том, что в будущем отношения с Москвой все равно придется восстанавливать, стал пробрасывать еще в апреле. Видимо, подозревал, что Трампа он больше интересует как гольфист, чем как специалист по геополитике.

Специалист он, как показала практика, и впрямь негодный, раз не сделал поправки на географию. Принадлежность к европейскому рынку при соседстве с российским позволяла Финляндии жить как куму короля, считаясь одной из наиболее благополучных и стабильных стран ЕС.

Теперь время пережевывает остатки былой роскоши. Финляндия 2025 года – чемпион Евросоюза по бюджетному дефициту, против которого Еврокомиссия начала расследование из-за превышения предельно допустимого порога в 4,5%.

Безработица, инфляция, энергетический кризис – все это ударило по финнам больнее, чем по многим другим народам Евросоюза. Теперь Финляндия рассчитывает на дополнительные дотации из Брюсселя как страна, наиболее пострадавшая от антироссийских санкций, но многого не получит. Если бы ее к этим санкциям принуждали, можно было бы и пожалеть, но финны взяли на себя роль чуть ли не главного заводилы, поэтому должны ощутить всю дороговизну второй холодной войны и боль от попыток сделать России больно.

Нынешний трюк финского руководства, известный как переобувание в воздухе, шаг в сторону разума, поэтому его можно приветствовать. Но было бы правильно в то же самое время довести до сведения Хельсинки и финского народа, что восстановления отношений не будет, а прежняя – сытая и комфортная – жизнь не вернется до тех пор, пока Финляндия не выйдет из НАТО.

Это заблаговременно запустит политические и электоральные процессы, которые, быть может, когда-нибудь приведут к власти правительство, которое готово к разрешению этого и некоторых других вопросов со стороны России, поднакопившихся за период буйства финской русофобии. Этим буйством Финляндия в полной мере заслужила особое отношение к себе внутри ЕС. То, что может быть позволено разумной Венгрии, ей позволено не будет: или НАТО, или бонусы от соседства с нами. Пушки или масло.

Первое время финны будут от такого требования всячески отпираться. И пусть. В этом случае именно время лечит. Если не пожить в роли «медвежьего угла» Европы, не пережить боли разочарования, не осознав тяжести последствий от вызывающего поведения в отношении великого соседа, в следующий раз приступ русофобии может дойти до чего-нибудь страшного, вплоть до войны между РФ и НАТО, в которой никто не заинтересован.

Похоже, что отношения России с ЕС в целом не наладятся еще очень долгое время, а все сотрудничество с Европой будет идти по линии национальных государств, где к каждой стране – особый подход. К Финляндии, как показала практика, необходим подход жесткий, иначе там перестают мыслить рационально. Никаких доходов без прощения, никакого прощения без покаяния, никакого покаяния без выхода из НАТО. Или живите в нужде и страхе.

Это не будет для россиян сладкой бесплатной местью, поскольку экономическая блокада – обоюдоострое оружие, убытки претерпевают все. Районам РФ, прилегающим к Финляндии, наверняка понадобятся особые программы развития. Но на перспективу это обойдется дешевле, чем потакание иллюзии, будто членство в НАТО несет для соседей России хоть что-то, кроме разорения, рисков и неудобств.