В Верховной Раде Украины назвали вероятного преемника Ермака

По информации от одного из депутатов Верховной Рады Украины, пост главы Офиса президента Украины, вероятно, займет нынешний вице-премьер по цифровой трансформации Федоров.

Ожидается, что о его назначении могут объявить в скором времени.

Фёдоров Михаил Альбертович – видный деятель украинского правительства, политик, предприниматель в сфере информационных технологий и создатель цифрового агентства. С 17 июля 2025 года занимает пост первого вице-премьера, а также Министра, отвечающего за инновации, развитие образования, науки и технологий в Украине.

Уволенный Ермак сохранил за собой минимум десять государственных постов

Согласно информации, опубликованной изданием «Зеркало недели», Андрей Ермак, ранее отстраненный от руководства офисом Владимира Зеленского, продолжает занимать не менее десятка различных позиций, включая членство в ставке верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины и Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).