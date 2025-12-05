Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не встретились с Владимиром Зеленским в Брюсселе после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за нестыковок в графике. Об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, американская делегация не стала делать остановку в Европе по пути из Москвы, поскольку "не удалось согласовать сроки".

2 декабря состоялась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером, она продолжалась пять часов. За это время удалось обстоятельно обсудить урегулирование на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретные формулировки мирного плана США на встрече Путина с Уиткоффом не обсуждались, говорили о сути документов. По его словам, обсуждались конкретно территориальные проблемы. Ушаков сообщил на брифинге, что американская делегация после встречи в Кремле говорила о своем плане отправиться обратно в США, а не в Киев.

Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России

Позднее вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу в Х сообщил, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе была отменена.