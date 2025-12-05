Коалиция Мерца оказалась на грани распада

По данным Bloomberg, коалиция, возглавляемая Мерцем, находится в критической точке, предшествующей голосованию по пенсионной реформе, что ставит под вопрос ее дальнейшее существование.

Правительственный альянс канцлера Фридриха Мерца и социал-демократов готовится к важному голосованию в немецком парламенте, которое может привести к его краху всего через короткий срок после начала четырехлетнего периода.

Группа из 18 молодых парламентариев, представляющих партию консервативного лидера, выразили несогласие с предложенным правительством пенсионным законом, который сегодня будет поставлен на окончательное голосование. Несмотря на неопределенность относительно точного числа противников, данная ситуация ставит под угрозу незначительное большинство коалиции и наносит ущерб лидерству Мерца.

Неспособность контролировать собственную фракцию в парламенте по вопросу, имеющему ключевое значение для социал-демократов, может серьезно подорвать способность правительства принимать решения и спровоцировать одного или обоих партнеров на выход из коалиции.

Подобное развитие событий может привести к досрочным выборам, особенно в условиях, когда ультраправая партия "Альтернатива для Германии" лидирует в некоторых социологических исследованиях.