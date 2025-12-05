Визит Путина в Индию: что заставило США удивиться

Десятый по счету государственный визит президента России Владимира Путина в Индию показал, что американские попытки рассорить Москву и Нью-Дели терпят крах. Как сообщает «Царьград», глава государства и приехавшие с ним представители определят будущее отношений двух стран на годы вперед.

Визит на высочайшем уровне

Глава государства прибыл в Индию 4 декабря. Переговоры Путина с премьер-министром Нарендрой Моди проходят в узком и расширенном составе, на формальном и неформальном уровнях. Повестка обширная: от экономики и военной сферы до международной тематики.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Путина и Моди «одним из ключевых пунктов визита». Кроме того, пойдет речь об уже согласованном: планируется подписать 10 межправительственных документов и свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран в ключевых областях.

Отдельно Путин и Моди примут участие в 23-м российско-индийском саммите. Российский лидер встретится также с президентом Индии Драупади Мурму.

С силовиками и банкирами

Состав прибывшей российской делегации впечатляет и свидетельствует о деловом подходе к сотрудничеству. Присутствует министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, руководители ФСВТС, «Роскосмоса», «Росатома», представители крупного бизнеса. В преддверии визита несколько российских банков открыли офисы в Индии: значит, уже ждут сделок.

В опубликованном в день начала визита интервью Путина India Today глава государства все объяснил. Он напомнил, что Индия — это великая страна с быстроразвивающейся экономикой.

«Индия и Россия сотрудничают в области освоения космоса, атомной энергетики, судостроения и авиастроения – областях, которые формируют будущее. Мы также можем обсудить искусственный интеллект, который преобразует наш мир. Мы будем отдавать приоритет тому, что имеет наибольшее значение на данном этапе», — заявил глава государства.

По итогам 2024-2025 финансового года взаимный товарооборот достиг рекордных 68,7 млрд долларов, однако рост в основном обеспечен экспортом российской нефти, угля и удобрений. Однако России есть что купить и предложить Индии. Путин заявлял, что Москва нацелена выводить отношения с Нью-Дели на качественно новый уровень сотрудничества, в том числе с усилением технологической составляющей.

Военное сотрудничество

Отметим, что СССР, а после Россия обеспечивали Индию вооружением и военной техникой. Сейчас армия страны на 60-70% укомплектована системами российского производства.

Накануне визита Путина директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтвердил, что в этом году не свернут ни один из проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Среди них — увеличение лицензионного производства Су-30МКИ, их модернизация, совместная разработка истребителей пятого поколения. Также будут рассматриваться новые проекты в этой сфере и расширение существующих контрактов.

Кроме того, индийские СМИ сообщали, что ВВС Индии рассматривают возможность закупки истребителей пятого поколения Су-57. Интересует их и возможность их производства на собственной территории. Подтвердил информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако детали раскрывать не стал.

Визит Путина в Индию обещает стать грандиозным событием. Поездка обернется успехом по меньшей мере по ряду причин. Среди них: суверенность индийских властей, стабильность дружественных отношений, желание сторон развивать взаимодействие и отсутствие у них пересекающихся интересов. Обе страны нужны друг другу для появления реального многополярного мира. Особенно в условиях, когда США и Китай вступают в борьбу за главенство в нем.