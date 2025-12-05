Что произошло в мире 5 декабря: великий смог и массовое убийство в Дакшон

5 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — великий смог в Лондоне и массовое убийство в Дакшон. Подробности — в материале «Рамблера».

Великий смог в Лондоне

С 5 по 9 декабря 1952 года Лондон окутал густой туман, ставший одной из самых трагических страниц в истории города. Среди причин смога — холодная погода, использование низкокачественного угля, работа электростанций, отсутствие ветра, выхлопные газы и промышленные выбросы. Туман имел желтовато-черный цвет и видимость была крайне плохой. Движение транспорта, кроме метро, остановилось. Скорая помощь не справлялась, многие больные добирались до больниц сами. Концерты и демонстрации были отменены. Большинство смертей было вызвано инфекциями дыхательных путей.

Массовое убийство в Дакшон

Массовое убийство в деревне Дакшон произошло 5 декабря 1967 года в ходе Вьетнамской войны. В ночь на эту дату южновьетнамская деревня подверглась нападению нескольких сотен партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, известного как Вьетконг. Партизаны применили огнеметы, подавив сопротивление местного отряда самообороны, в то время как южновьетнамские войска, находившиеся поблизости, не смогли оказать помощь. В результате нападения и последующего расстрела погибло 252 мирных жителя деревни Дакшон. Около 100 человек были насильственно уведены партизанами, а еще 500 человек пропали без вести. Часть из них скрылась в джунглях, а часть погибла.

Первый в России публичный запуск теплового аэростата

5 декабря 1783 года в Санкт-Петербурге впервые в России был проведен публичный запуск теплового аэростата — небольшого шара диаметром 40 сантиметров. Это событие ознаменовало начало эпохи воздухоплавания в нашей стране, последовав за первыми полетами братьев Монгольфье во Франции. Запуск был приурочен ко дню именин Екатерины II.

Уничтожение русского флота японским в Порт-Артуре

В 1904 году русский флот был разгромлен японским в Порт-Артуре во время русско-японской войны. В ходе десятидневных ожесточенных боев японские войска захватили гору Высокая. Потери японской армии на Высокой составили до 12 тысяч солдат и офицеров, а на всем фронте — около 18 тысяч. Русские войска потеряли на Высокой до 4500 человек, а общие потери на фронте превысили 6000 человек. После захвата горы японцы установили на ней наблюдательный пункт для корректировки артиллерийского огня и начали обстрел кораблей Порт-Артурской эскадры из 11-дюймовых гаубиц. Это стало окончательным ударом для русских броненосцев и крейсеров.

Наполеон оставил свое войско в России и направился в Париж

5 декабря 1812 года Наполеон покинул свои войска в России и отправился в Париж. В 19:30 того же дня, находясь в Сморгони, он передал командование остатками армии королю Неаполитанского королевства Иоакиму Мюрату. Император поручил ему довести войска до Вильно и разместить их там на зимние квартиры. В 22:00 Наполеон покинул Сморгонь, используя псевдоним герцога Виченцского. Границу он пересек 7 декабря, а к полуночи 18-го числа достиг Парижа.