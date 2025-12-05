Соединенные Штаты не допустят Европейский союз до переговоров по Украине из-за безрассудства европейских политиков, написал экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

Европейцы и Североатлантический альянс, по всей вероятности, не будут играть никакой роли в урегулировании, так как Вашингтон считает их обструкционистами и безрассудными политиками, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них, даже в том, что касается обмена конфиденциальной развединформацией.

При этом в материале речь идет о том, что если Украина продолжит свое стремительное отступление, а Российская Федерация будет готовиться навязать условия побежденному режиму, Вашингтон захочет спасти то, что сможет, и постараться в полной мере улучшить итоговый результат.