Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться?

Еврочиновники все более настойчиво требуют конфисковать российские активы, замороженные на территории Евросоюза – в частности в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в лице ее главы Урсулы фон дер Ляйен активно продвигает специальный план их фактической экспроприации для «оказания помощи Украине». Уже 5 декабря, как ожидается, этот план будет обсуждаться послами всех 27 стран ЕС.

Однако категорически против воровства активов выступили бельгийские власти. И местные СМИ, и бельгийские эксперты и политологи высказывают редкое единодушие: Бельгии нельзя идти на поводу у ЕС – и причин тому более чем достаточно.

Премьер Барт де Вевер высказался без обиняков: «Украсть замороженные активы страны, ее суверенные фонды – такого еще никогда не было. Речь идет о деньгах Центрального банка России. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не были конфискованы. Во время войны суверенные активы замораживаются. А по окончании войны проигравшая сторона должна отказаться от всех активов или от их части, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто действительно верит, что Россия проиграет на Украине? Это сказка, полная иллюзия…»

По словам де Вевера, Россия в качестве ответной меры может конфисковать западные активы (тот же Euroclear держит 16 млрд евро в России) и бельгийские заводы на российской территории, а если конфискацию западной собственности поддержит Китай, то Европе вообще мало не покажется. Понимая всю щекотливость ситуации, другие члены Евросоюза почему-то не торопятся выдать стране юридически обязывающие гарантии, что готовы разделить риски этого маленького королевства, но тем не менее и отступать не собираются.

Выступая позднее по фламандскому каналу VTM, бельгийский премьер-министр еще сильнее ужесточил свою риторику. «Не могу представить, чтобы Европейская комиссия осмелилась конфисковать активы частной компании (то есть Euroclear) против воли государства-члена. Это беспрецедентно… Мы не собираемся подвергать Бельгию риску потерять сотни миллиардов евро. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще никогда».

Как указывает бельгийское издание 21news, конфискация суверенных активов является «нарушением международного права, которое защищает активы центральных банков, даже если они принадлежат неприятным государствам». Россия «может подать иск против одной только Бельгии, чтобы вернуть себе свое имущество – которое составляет значительную долю бельгийского ВВП» (ВВП Бельгии составляет, по данным на 2024 год, чуть более 600 млрд евро).

Если международный суд станет на сторону России, Бельгия просто окажется банкротом. Но это только самые очевидные последствия.

Логика бельгийцев проста. Экспроприация российских активов неизбежно приведет к тому, что «доверие могущественных неевропейских государств (БРИКС, монархии Персидского залива, Центральная Азия, Северо-Восточная Азия...) будет подорвано: кто теперь на очереди, спросят они себя? Они могут массово вывести свои активы». Экспроприация также убедит Китай (и не только), что Запад ненадежен и что нужны азиатские альтернативы европейским депозитариям. Это приведет к ослаблению евро, а затем и доллара. Не говоря уже о том, что «Россия может расценить конфискацию как казус белли и отказаться от любого мирного соглашения».

В свое время, напоминает издание, были конфискованы активы Ирака – «однако Россия весит гораздо больше, чем Ирак», и вдобавок Совет Безопасности ООН, членом которого является Россия, одобрил эту исключительную меру. Действия же Еврокомиссии, по сути, проистекают из того, что европейские власти оказались в тупике. «Европейцы не могут допустить возможности того, что Украина проиграет войну, потому что они опрометчиво объявили о том, что она победит. Пришло время вернуться к здравому смыслу. Европейский налогоплательщик не может быть вечно выжат как лимон из-за миллиардов, которые порой бесконтрольно льются на Украину – как доказывает безудержная коррупция даже в окружении Зеленского. Европа не может поддерживать эту войну вечно».

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заметил, рассуждая о своем общении с Еврокомиссией: «У нас такое ощущение, что нас не слышат… Наши опасения едва принимают в расчет». Как в дипломатичной форме отметил министр, «недопустимо использовать эти деньги и оставить нас наедине с финансовыми рисками…

Мы просто стремимся избежать потенциально катастрофических последствий для государства – члена ЕС, которого просят проявить солидарность, не предлагая такой же солидарности взамен».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что план финансирования Украины за счет экспроприации российских активов будет включать «ряд гарантий для защиты государств-членов и финансовых институтов от возможных ответных мер со стороны России». Чтобы обойти вето Бельгии, объявлено, что решение будет приниматься так называемым квалифицированным большинством голосов, при котором «за» должны высказаться 55% участников ЕС, которые представляют как минимум 65% населения Евросоюза.

Профессор экономики в Сорбонне Ролан Жийе не скрывает своего скепсиса: «Одного заявления недостаточно… Для защиты необходимо письменное соглашение об общей солидарности. История греческого и испанского кризисов показала, как отсутствие четких гарантий может подогревать недоверие… Это очень рискованная игра».

По словам Ролана Жийе, в представленном Урсулой фон дер Ляйен плане «наблюдается полное отсутствие европейской солидарности. Бельгия не имеет никаких гарантий, что ей не придется расплачиваться одной в случае возникновения юридического спора. Если Европейский союз решит использовать эти средства, пусть он и несет все связанные с этим риски».

Себастьян Сантандер, профессор международных отношений университета Льежа, высказался еще жестче: «Если план будет принят в его нынешнем виде, мы должны подготовиться к тому, что нам придется возмещать 140 млрд евро». До сих пор ЕС направлял на помощь Украине лишь проценты от замороженных доходов. В случае их конфискации Euroclear лишится не только доходов, но и процентов от них.

Является ли для депозитария, в котором находятся 42,5 трлн евро, утрата 140 миллиардов (и будущих процентов с них) большой суммой? Власти страны полагают, что да.

«Для Бельгии это стало бы значительной потерей, – отмечают бельгийские журналисты. – Поскольку Euroclear находится на ее территории, проценты, полученные от российских активов, облагаются корпоративным налогом, который поступает в государственную казну. Бельгийское правительство выделило эти налоговые поступления от российских активов на финансирование части запланированного увеличения военных расходов в период с 2025 по 2029 год, что составит 1,2 млрд евро в год. Данный вопрос также имеет последствия для бюджета».

Как отметил профессор Сантандер, он не разделяет точку зрения Урсулы фон дер Ляйен, что конфискация активов станет «стратегическим ударом» для России. По его словам, российские власти расценят происходящее как очередное желание их унизить, что станет «еще одним препятствием к установлению мира».

Ролан Жийе больше обеспокоен иными последствиями конфискации:

«Это прецедент, который я даже представить себе не мог. Нельзя захватывать деньги центрального банка в разгар войны, чтобы обратить их в заем, сделав инструментом внешней политики, и говорить себе, что потом мы посмотрим, как их вернуть… Многие теперь дважды подумают, прежде чем оставлять свои активы в системе, которая пошла на такой прецедент».

Некоторые бельгийские СМИ намекают, что Европа является не единственной, кто строит далеко идущие планы наложить лапу на российские деньги: «Эти активы привлекают пристальное внимание американцев, которые желают использовать их для инвестиционных проектов на Украине и в России в рамках восстановительных работ. Данные проекты курируют американцы, выступающие в роли застройщиков».

Если Еврокомиссия решится украсть российские активы, то она рискует навлечь на себя гнев не только России, но и США, и «в таком случае Европа окажется вдвойне в невыгодном положении».

В соседней Франции Le Figaro предпочитает ернически сводить проблему к фразе «не трожь добычу», намекая на жадность бельгийцев, а Le Monde дошел до того, что назвал депозитарий «малоизвестной европейской институцией». Их можно понять – не Франция примет на себя все риски, и если дойдет до судов, то не она будет отвечать. Однако, зная характер французов, можно предположить, что если дело дойдет до дележа конфискованных денег, то они явятся в первых рядах.

Дожмут ли еврочиновники несговорчивого де Вевера, станет ясно уже очень скоро. Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.