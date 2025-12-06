Госсекретарь США Рубио переключился с Украины на Венесуэлу из-за политических амбиций

Госсекретарь США Марко Рубио пытается отстраниться от темы Украины и сосредоточиться на Венесуэле из-за собственных политических амбиций. Об этом пишет Daily Mail.

На неделе в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел НАТО, где обсуждался «стремительно меняющийся ход российско-украинского конфликта», однако место Рубио пустовало, пишет издание. Впервые с 1999 года госсекретарь США пропустил заседание, чем «поверг союзников в шок», отмечает автор статьи.

«Рубио даже не приблизился к переговорам. Вместо этого он погрузился в другую геополитическую битву — с Венесуэлой», — отмечает обозреватель.

Как сообщил источник издания, некий американский дипломат, специализирующийся на Европе и знакомый с повесткой в Госдепартаменте США, интерес Рубио к Венесуэле «связан не только с политикой, но и с властью».

«Главным приоритетом Рубио является его латиноамериканская повестка — ему нужно угодить богатым венесуэльцам во Флориде, которые полезны для его политического будущего. Он считает, что Украина — проигрышная тема в мире MAGA», — сказал дипломат.

Кроме того, утверждает источник газеты, «Рубио не доверяет [президенту РФ Владимиру] Путину и понимает, что Путин играет с [президентом США Дональдом] Трампом», а также он «невысокого мнения» о спецпосланнике Стиве Уиткоффе, и, если он будет сидеть за одним столом с европейскими коллегами, это может привести к публичному конфликту с Уиткоффом.

Рубио также является сторонником жесткой политики по отношению к Венесуэле и хотел бы оставаться в центре принятия решений в этой области, утверждает автор публикации.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.