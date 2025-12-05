У нардепа Анны Скороход проходят обыски

Служба безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у народного депутата Анны Скороход (фракция «За будущее»). Об этом сообщает издание «Страна.UA».

По данным следствия, нардеп является главой организованной преступной группы. Её подозревают в требовании 250 тысяч долларов у частного предпринимателя.

Анна Скороход известна как глава временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует возможные нарушения законодательства в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах и других формированиях. В своей публичной деятельности она неоднократно заявляла о выявленных нарушениях в армии и в процессе мобилизации. Проводимые обыски являются частью уголовного производства, инициированного антикоррупционными органами.