Евросоюз сделал неожиданное предупреждение Зеленскому

Европейские лидеры в последнее время резко предупредили Владимира Зеленского о том, чтобы он не шёл на уступки требованиям России без получения твёрдых гарантий безопасности от Соединённых Штатов.

По данным The Wall Street Journal, это сообщение отражает растущую настороженность в европейских столицах, которые оказались в стороне от стремительных попыток Вашингтона достичь мирного соглашения.

Согласно европейским дипломатам, знакомым с ходом обсуждений, совет для Киева заключается в том, чтобы сначала заручиться чёткими обязательствами США о роли в будущих гарантиях безопасности Украины, и только затем рассматривать условия со стороны Москвы. В Киеве и других европейских правительствах усиливается обеспокоенность из-за отсутствия ясности от Вашингтона: что именно США предпримут, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение и возобновит военные действия.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Как заявляют европейские официальные лица, представители Пентагона хотя и разработали возможные планы по таким гарантиям, однако окончательное политическое решение о характере и объёме обязательств, которые возьмёт на себя Америка, до сих пор не принято. Эта неопределённость становится ключевым фактором, влияющим на переговорную позицию Украины и вызывающим тревогу у её европейских союзников.