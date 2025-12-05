ЕС теряет свою веру в победу Украины — все больше стран высказываются о нежелании продолжать поддержку Киева. Как сообщает «Царьград», европейцы стремятся «слить» Владимира Зеленского, хотя основная суть намерений элит субконтинента неизменна.

«Отмена» Киева

В последние дни европейские политики поочередно заявляют о пересмотре поддержки Киева и утрате веры в победу Украины. Например, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если США откажутся продавать оружие, то у альянса нет «плана Б». Он уверен, что Западу просто нужно верить в то, что Вашингтон не нанесет удар в спину союзникам.

Глава МИД Италии Антонио Таяни объявил, что страна перестает участвовать в программе PURL по закупке американского оружия для Украины. Этот сигнал эксперты восприняли как намерение Рима пересмотреть свою поддержку Киева.

Одна из крупных чешских волонтерских организаций заявила, что прекращает сбор денег на производство ракет FP-5 «Фламинго». Спустя несколько дней уже власти Чехии объявили, что не смогут передать очередную партию танков Т-72M4CZ — будто танки так модернизировали, что они теперь в принципе не могут вести прицельный огонь.

Финляндия также повела себя не по-дружески. Премьер-министр Петтери Орпо возмутился тому, что страны нет в первоначальном плане президента США Дональда Трампа в качестве гаранта безопасности Киева. Румыния же и вовсе уничтожила украинский морской дрон в Черном море.

Боятся последствий

Однако все это меркнет на фоне драки, которая развернулась между властями Бельгии и руководством ЕС за замороженные активы России. Еврокомиссия и Берлин, как им кажется, придумали идеальную схему кражи — не забирать средства напрямую, а выдать Украине в качестве репарационного кредита. Бельгийские власти, которые являются держателем международного депозитария Euroclear, опасаются, что такой шаг приведет к оттоку из финансовых структур ЕС других крупных клиентов.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер даже пытался образумить немцев, заявив, что Россия никогда не потерпит поражение на Украине.

«Это сказки, сплошные иллюзии! Красть замороженные активы другой страны, ее суверенные средства? Так никогда раньше не делали», — говорил он.

Газета Financial Times сообщает, что перспектива выдачи «репарационного кредита» Украине повергла в шок даже подчиненных главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Многие из высокопоставленных чиновников разделяют позицию Бельгии. Даже ближайшие союзники фон дер Ляйен уверены, что та «испытывает пределы возможностей ЕС».

Европа «сливает» Украину?

Значит ли все происходящее, что Европа образумилась и хочет «слить» Зеленского? Оснований так утверждать пока нет, ведь в ЕС сохраняется ядро сторонников идеи конфликта с Россией до победного конца. Пока итальянцы и чехи стали отказываться от обязательств, Дания решила выделить место под постройку завода ракетного топлива для Украины. Германия, Франция и Великобритания и вовсе твердо стоят на русофобских позициях.

Политолог Юрий Кот отмечает, что первопричина конфликта банальна — это русофобия Запада и Украины. При этом у Европы сейчас ситуация достаточно плачевная.

«Они там заявляют, руками машут. Но ни конфисковать наши активы толком не могут, чтобы их использовать, ни производить оружие, потому что нет у них на это мощностей. Даже денег дать толком не могут. Потому что у самих штаны, как говорится, в дырках. Поэтому реально вмешиваться могут лишь некоторые, прежде всего Британия, конечно», — заявил он.

В Киеве тем временем паника, близкая к истерике. Украинские СМИ заявляют, что страну «предали». Однако следует помнить, что установка на противостояние с Россией является фундаментальным выбором европейских элит. Из-за этого крайне сомнительно, что «слив» Зеленского что-либо изменит, как и отставка действующих глав европейских государств.