Моди назвал визит Путина в Индию историческим

Визит в Индию российского лидера Владимира Путина — это историческое событие. Такое заявление сделал в пятницу, 5 декабря, индийский премьер-министр Нарендра Моди, принимая высокого гостя в Хайдарабадском дворце.

Как подчеркнул Моди, встреча с Владимиром Путиным для него — важное событие, которому он очень рад. Роль президента России в мировой политике говорит о дальновидности его руководства, об этом же свидетельствует и развитие отношений Москвы и Нью-Дели, заявил премьер-министр Индии.

Стороны продолжают развивать и углублять сотрудничество, уделяя внимание и темам глобальной повестки. В частности, Россия и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. Нарендра Моди назвал это свидетельством глубокого доверия, установившегося между нашими государствами. Нью-Дели поддерживает скорейшее установление мира, цитирует политика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Моди продемонстрировал редкий жест глубокого уважения, лично встретив Владимира Путина у трапа самолета на авиабазе Палам в Нью-Дели. В Кремле рассказали, что заранее не были осведомлены о таких намерениях премьера Индии — соответствующее решение было принято внезапно.

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин назвал визит Владимира Путина в Индию продлением геополитической перспективы на евразийском пространстве. Эксперт отметил, что в этом "очень четко видна спрессованность, обновление геополитических проектов России, Индии и Китая".