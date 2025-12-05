Швеция прекратит помощь нескольким странам ради поддержки Украины

Власти Швеции решили свернуть помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии, Боливии и перенаправить эти средства на поддержку Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса, передает ТАСС.

«Мы видим, что в следующем году Украину ждет множество испытаний. Жителей Украины ждет самая суровая зима с начала войны. Это решающий момент для истории Европы», — сказал он.

Стокгольм планировал представить пяти указанным странам 700 млн крон ($74,39 млн) в 2026 году и 900 млн крон ($ 95,64 млн) в 2027-м. Они перестанут получать средства от Швеции после 31 августа 2026 года.

По планам шведского правительства, в результате перераспределения денег объем дополнительной невоенной поддержки Украины со стороны королевства составит около 2 млрд крон ($212,55 млн).

5 декабря политолог Вадим Сипров прокомментировал решение Италии прекратить участие в программе военной помощи Украине, а также отказ Финляндии предоставить гарантии безопасности Киеву.

Саботаж со стороны ряда стран, входящих в периферию Евросоюза, свидетельствует не столько о потере интереса к украинской проблеме, сколько о кризисе самого ЕС, считает эксперт.