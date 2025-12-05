В США появилось крупное облако «радиационного тумана»

В Центральной Калифорнии США появилось обширное облако радиационного тумана, получившее название «Туле». Этот туман охватывает территорию площадью 650 километров и является самым плотным из всех зарегистрированных. Издание Daily Mail опубликовало материал о данном явлении.

С прошлой недели Национальная метеорологическая служба рассылает предупреждения о густом тумане в Центральной долине. В данных сообщениях говорится, что «толстое радиационное одеяло на низких уровнях создает серьезные риски для передвижения транспорта».

За последнюю неделю крупные города, такие как Сакраменто, Фресно, Бейкерсфилд, Окленд и Стоктон, оказались среди наиболее пострадавших. В общей сложности более двух миллионов человек столкнулись с последствиями этого явления, отмечается в статье издания.

Авторы указывают на ежегодное наступление «Туле» в конце ноября, достигающее пика в декабре-январе, после чего к марту оно рассеивается. Проблема, по их словам, заключается в том, что в этом радиационном слое задерживаются частицы химических веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями, что приводит к всплеску заболеваний дыхательных путей среди местного населения.

Кроме того, в условиях плохой видимости значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. В частности, в 2007 году в результате тумана на одной из трасс произошло массовое столкновение 108 транспортных средств.