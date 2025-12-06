На Западе уличили Зеленского в одном действии против Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт. При этом военное преимущество находится на стороне России, пишет Responsible Statecraft (RS).

«Россия сохраняет преимущество на поле боя, обладает финансовыми резервами, крайне низким по западным меркам уровнем госдолга и может позволить себе продолжать СВО. У Украины же денег нет», — указано в статье.

При этом Европа, не желая видеть, как Киев идет к невыгодному миру, «стонет» от необходимости найти решение, отметили журналисты. Помимо этого, отмечается, что Зеленский не планирует содействовать урегулированию.

Европейские лидеры также категорически против идеи завершения конфликта на Украине. В ближайшие годы им придется заплатить за это на выборах, говорится в материале.

Ранее СМИ высказали мнение, что Владимир Зеленский хочет «захватить» Польшу, чтобы оказывать влияние на Европу изнутри. Отмечалось, что без контроля над потоком беженцев поляки рискуют стать «гостями в собственном доме».

