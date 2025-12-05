Член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина сейчас переживает худший период с февраля 2022 года на фоне проблем с мобилизацией и западной поддержкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью депутата.

По мнению Рахманина, сейчас обстановка на Украине, возможно, даже хуже, чем в феврале 2022-го. Депутат указал, что тогда мобилизация была эффективнее.

«Тогда была достаточно высокая мобилизация, концентрация, единство в обществе... Сейчас такого нет», - подчеркнул Рахманин.

Он добавил, что в феврале-марте 2022 года Киев был недоволен нерешительностью западных стран, но сохранял надежду на усиление поддержки. Депутат подчеркнул, что действия США тогда были прогнозируемы.

«Сейчас с точностью до наоборот. Сейчас мы ожидаем только худшего, и наши ожидания много в чем оправдываются», - подчеркнул Рахманин.

Депутат заявил, что в ВСУ происходит «определенная деградация». К основным проблемам он отнес нехватку личного состава и дефицит финансирования.

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Украинский командир, находившийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.

Газета El País рассказывала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать».