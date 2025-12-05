Армандо Мема, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы», обратил внимание на различия между встречами президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсуждениями внутри ЕС. Свои наблюдения он опубликовал в социальной сети X, передает РИА Новости.

По словам члена партии, представители реального мира встречаются для обсуждения роста и развития. Европейцы собираются вместе, чтобы решить, сколько оружия предоставить Украине, отметил Мема. Он заявил, что Россия не является изолированной страной.

Днем ранее глава РФ прибыл в Индию на двухдневный государственный визит. В пятницу, 5 декабря, пройдут важные переговоры на высшем уровне, которые завершатся подписанием значительного числа двусторонних межправительственных соглашений и нескольких коммерческих контрактов. На пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума лидеры двух государств выступят с речами и дадут интервью для средств массовой информации.

Ранее Путин прокомментировал поставки российской нефти в Индию. По его словам, они «идут ритмично». Президент РФ также заявил, что у Индии должно быть право покупать российскую нефть, потому что сами США по-прежнему приобретают топливо для АЭС из России.