Телеканал India Today, ранее опубликовавший интервью с президентом России Владимиром Путиным, показал необычный мультфильм с участием российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По сюжету герои едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек, исполняя популярную индийскую песню о дружбе, передает РИА «Новости».

На фоне этих событий видны зенитно-ракетные системы С-400, которые Россия поставляет Индии. В мультфильме также появляется две бензоколонки – одна с надписью Россия, другая – США. Рядом с американской бензоколонкой нарисован президент США Дональд Трамп, наблюдающий за мотоциклом Путина и Моди.

Моди останавливается у российской заправки, наполняет топливом мотоцикл и уезжает вместе с Путиным, оставляя Трампа в стороне. Мультфильм символично подчеркивает выбор Индии в вопросах энергетики и военного сотрудничества, а также демонстрирует сближение двух стран.

Ранее Путин приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи.

Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

Российский лидер начал рабочий визит в Индию вечером четвертого декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.